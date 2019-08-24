Лесные пожары в Иркутской области: режим ЧС отменен

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-24T09:01:41+03:00

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В Иркутской области в лесах регионального характера отменили режим чрезвычайной ситуации. Указ об отмене режима ЧС подписал губернатор Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Иркутской области.

На землях лесного фонда Иркутской области в настоящий момент действует четыре лесных пожара общей площадью 823 гектара. Из них два очага локализованы на площади 91 гектар. Оба локализованных пожара находятся на территории Усть-Кутского района.

- Тушением оставшихся четырех пожаров занимаются 85 человек, привлечено четыре единицы техники, - поясняют в правительстве. – На мониторинге находятся шесть бортов авиации.

Напомним, масштабные лесные пожары охватили север Иркутской области в конце июня 2019 года. 11 июля на всей территории области из-за пожаров был введен режим ЧС. Это позволило привлечь к тушению большое количество сил и средств, в том числе из федерального резерва. Ликвидацией очагов также была занята авиация МЧС России и министерства обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU