2019-08-25T05:00:26+03:00
Происшествия

На севере Иркутской области ожидается высокая пожароопасность лесов

Это связано с сухой погодой в некоторых районах
Анна ПОПОВА
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На севере Иркутской области ожидается высокая пожароопасность лесовНа севере Иркутской области ожидается высокая пожароопасность лесовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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МЧС предупреждает: 25 августа в лесах Братского, Чунского и Ольхонского районов регистрируются высокие классы пожароопасности. И это несмотря на то, что на этой неделе особый противопожарный режим снят по всей территории Иркутской области.

- В северных районах региона высокие классы пожарной опасности в лесах регистрируются из-за сухой погоды, которая как раз и способствует возникновению новых возгораний, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Помимо вышеперечисленных районов, сложная пожароопасная ситуация по-прежнему сохраняется еще в нескольких частях региона. Это Казачинско-Ленский и Усть-Кутский районы. Сотрудники службы спасения предупреждают: при введении высокого класса пожарной опасности обычным жителям близлежащих городов и поселков строго запрещено находиться в лесах. А, если вы случайно обнаружили очаг возгорания, то сообщите о нем в Единую диспетчесрскую службу по лесам Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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