2019-08-26T06:30:00+03:00
Общество

С начала сезона активности клещи укусили 14186 жителей Иркутской области

У 52 из них обнаружили энцефалит, а еще 45 поставили диагноз боррелиоз
Анна ПОПОВА
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С начала сезона активности клещи укусили 14186 жителей Иркутской областиС начала сезона активности клещи укусили 14186 жителей Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области выяснили, сколько жителей региона пострадало от укусов клещей с начала сезона их активности. Оказалось, что в медицинские учреждения с жалобами на присасывание этих паразитов обратились 14186 человек, причем 3359 из них - дети.

- У 52 жителей Иркутской области, которых укусили клещи, был выявлен диагноз клещевой энцефалит, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - А еще у 45 заболевших обнаружили боррелиоз.

Всего с начала сезона активности клещей специалистами было исследовано 8619 паразитов. Из них 1,2 процента оказались заражены вирусом энцефалита, 22 процента были переносчиками боррелиоза, а еще 7 процентов могли передать человеку другие, более редкие клещевые инфекции. Напоминаем, что, если вы решите отправиться в лес, то, обязательно осмотрите себя на наличие паразитов, как только вернетесь домой. Если вы обнаружили на своем теле клеща, то немедленно обращайтесь в ближайшую медицинскую организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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