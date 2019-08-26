На соцобъекты Усть-Илимского района нужны средства из областного бюджета

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-26T07:23:04+03:00

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Депутаты побывали в Усть-Илимском районе, где посетили несколько социальных объектов. Так, парламентарии посетили школу в поселке Седаново, которой необходимо новое здание. Сегодня в деревянных корпусах школы, построенной в 1968 году, учатся 147 детей. Обучение ведется в одну смену, во вторую смену ученики посещают кружки и секции на базе школы. По имеющимся помещениям есть ряд предписаний Роспотребнадзора о несоответствии их современным требованиям. Разработана проектно-сметная документация на строительство нового здания, которая сейчас проходит экспертизу.

Также в Седаново есть острая необходимость в ремонте Центра досуга, в котором проводятся культурные мероприятия, работают творческие коллективы и библиотека. Стоимость капремонта составит около 14 млн рублей. Уже подготовлена проектно-сметная документация, пройдена экспертиза.

- И школа, и Центр досуга – это точки притяжения для взрослых и детей, - сказал председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. - Учебный процесс должен быть организован в современных комфортных образовательных учреждениях – это должно стать нормой для всех населенных пунктов Иркутской области. К этому мы будем стремиться.

Депутаты посетили и врачебную амбулаторию в поселке Эдучанка, которая ранее была участковой больницей и обслуживала также жителей поселков Седаново, Подъеланка и Ершово. Теперь же региональным минздравом предлагается не использовать большую часть площадей. Между тем жители района настаивают на возобновлении деятельности участковой больницы, поскольку поселки находятся на большом расстоянии от районной больницы, есть проблемы с дорогой.

- Как везти человека более 100 км по дороге, качество которой мы все оценили, с инсультом, инфарктом, острым аппендицитом или травмой? Вместо этого надо создавать условия для оказания необходимой помощи на местах, а для медиков – достойные условия для труда и жизни, - отметил Сергей Сокол.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области будут добиваться включения в бюджет расходов на ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры в Усть-Илимском районе. Об этом решено по итогам рабочей поездки на север Приангарья.

ИСТОЧНИК KP.RU