Новая жизнь с новой хозяйкой: кошка Тайка из затопленного Тулуна нашла новый дом

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-26T07:56:13+03:00

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Не успела иркутская зоогалерея переехать на новое место, как ее сотрудников уже ждало радостное событие. Одна из кошечек, которых зоологи спасли из затопленного Тулуна, нашла себе новую хозяйку. Полосатая кошка по имени Тайка уже обживается в новом доме и очень счастлива, что в ее мир опять пришли мир и любовь.

- Она больше всех грустила в компании других кошек, - рассказывает директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Тайка мечтала быть снова любимой и единственной.

Напоминаем, что новых хозяев с нетерпением ждут еще 6 котов и кошек, которых зоозащитники привезли из Тулуна. Вы сможете навестить их в новом здании зоогалереи, которое находится в районе рынка "Фортуна". Она начнет свою работу в обычном режиме на этой неделе, 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU