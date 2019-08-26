2019-08-26T08:31:50+03:00
Происшествия

Здравствуйте, я ваша тетя: в Сибири аферистка обманывала людей, представляясь родственницей

Она украла более 150 тысяч рублей у жителей разных регионов России
Анна ПОПОВА
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Здравствуйте, я ваша тетя: в Приангарье аферистка обманывала людей, представляясь родственницейЗдравствуйте, я ваша тетя: в Приангарье аферистка обманывала людей, представляясь родственницейФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские из Иркутской области задержали мошенницу, которая обманным путем похищала деньги у жителей разных регионов России. Она звонила своим жертвам и говорила, что является их родственницей и ей очень нужны деньги. Каждый раз она придумывала разные предлоги для получения денежных средств. Доверчивые люди не задумываясь переводили мошеннице нужные суммы. Они понимали, что стали жертвами аферистки, когда звонили настоящим родственникам и спрашивали, получили ли они деньги. Узнав, что никакая помощь близким людям на самом деле не требуется, обманутые родственники тут же отправлялись в полицию.

- Аферисткой оказалась 25-летняя уроженка Красноярского края, которая ранее уже отбывала наказание за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мошенница занималась незаконным заработком, проживая в Братском районе. Полицейские выяснили, что она успела обмануть 3 человек: 60-летнюю иркутянку, 52-летнюю жительницу Хакасии и 32-летнего нижегородца. Всего они перевели обманщице сумму в размере более 150 тысяч рублей. Сейчас женщина находится под стражей. За мошенничество ей грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

Здравствуйте, я ваша тетя: в Приангарье аферистка обманывала людей, представляясь родственницей.Анна ПОПОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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