СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-26T11:14:09+03:00

Ушел за шишками и не вернулся: в Иркутской области разыскивают пропавшего в лесу мужчину Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Он был там вместе со своим напарником, который и сообщил о его исчезновении

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Сотрудники полиции и волонтеры из Качугского района ищут мужчину, который накануне ушел в лес за шишками и не вернулся. Вадим Альбекович Алексеев вместе со своим напарником ушел из деревни Пуляева в лес, чтобы набрать лесных орехов для заготовки. Ночью 25 августа Вадим покинул своего друга и ушел в неизвестном направлении, после чего не вернулся.

- Знакомый мужчины, с которым они вместе пошли в лес, сообщил об его исчезновении в отдел полиции, после чего оперативники и волонтеры тут же отправились на его поиски, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На сегодняшний день местонахождение мужчины по-прежнему неизвестно. Если у вас есть информация о том, где находится Вадим Алексеев, то сообщите об этом в полицию.

Сотрудники МВД призывают всех, кто планирует поход в лес, позаботиться о том, чтобы с собой у вас были заряженный телефон, запас еды на два дня и теплые вещи, а родные должны знать примерный маршрут, который вы планируете преодолеть.

ИСТОЧНИК KP.RU