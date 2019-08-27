Поисковый отряд «Лиза Алерт»: помогите найти человека в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:42 2019-08-27T03:42:20+03:00

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Ушел из дачного некоммерческого хозяйства «Атлас» в Иркутском районе еще 22 августа и больше об Андрее Новопашине нет никаких вестей. О его пропаже сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Иркутске.

- Приметы мужчины: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые, - говорят волонтеры.

Одет был в темно-серую мастерку с ярко желтыми полосками, серую футболку, синие джинсы и черные туфли. С собой была черная небольшая сумка через плечо. Если у вас есть хоть какая-то информация о месте нахождения Андрея Новопашина звоните 112 или пишите волонтерам в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU