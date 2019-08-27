В Бурятии омбудсмен помогла многодетной семье восстановить крышу дома

СЕГОДНЯ 04:22 2019-08-27T04:22:52+03:00

После шквального ветра на кровлю упало дерево, но чиновники не спешили помочь с ремонтом

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Не совсем обычным делом пришлось заняться Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой. Во время рабочей поездки в Джидинский район к ней обратилась местная жительница. Мать пятерых детей рассказала, что из-за несчастного случая в их доме провалилась крыша, а отремонтировать жилище самостоятельно у многодетной семьи нет возможности.

- Еще в июле 2018 года после шквального ветра с градом на дом упал тополь, администрацией поселения составлен акт обследования, но последующие неоднократные обращения к муниципальным властям были оставлены без внимания, - сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия.

И лишь после вмешательства омбудсмена администрацией сельского поселения «Петропавловское» приняты меры - крыша дома была восстановлена, а семье оказана вся необходимая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU