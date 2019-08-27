2019-08-27T06:37:03+03:00
Происшествия

Решил заработать на ставках: ангарчанин «подарил» мошенникам более 2 миллионов рублей

Доверчивый сибиряк предоставил аферистам удаленный доступ к своему компьютеру
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Решил заработать на ставках: ангарчанин «подарил» мошенникам более 2 миллионов рублейРешил заработать на ставках: ангарчанин «подарил» мошенникам более 2 миллионов рублейФото: Валентин ДРУЖИНИН
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Мошенники продолжают легко обманывать жителей Иркутской области на крупные суммы денег. Очередной жертвой аферистов стал доверчивый 57-летний ангарчанин. В январе этого года ему на электронную почту пришло письмо от брокерской компании с предложением заработать круглые суммы на ставках. Мужчина сразу зарегистрировался на сайте компании и через несколько минут ему перезвонил неизвестный мужчина, который предложил установить на компьютер сибиряка программу с сайта компании.

Ангарчанин выполнил все условия сделки, и сам того не догадываясь, предоставил аферистам удаленный доступ к своему компьютеру и личному кабинету онлайн банка. После этого с его счета сняли все накопления, а также кредит в 2 миллиона 170 тысяч 200 рублей. Обманутый мужчина начал названивать лжеброкеру, но тот просто перестал выходить на связь, а сайт оказался заблокирован.

А вот еще одна ангарчанка миллионами мошенников не обрадовала. Она отдала им 7 тысяч 200 рублей, после предложения желая заработать 30 тысяч рублей, потратив при этом всего 300 рублей. 18-летняя девушка через онлайн приложение перевела 300 рублей. В ответ пришло сообщение о том, что для получения денег необходимо перевести еще 3 тысячи рублей, а также необходимо оплатить налог в 3 тысячи 900 рублей. Ангарчанка перевела всю сумму и номер собеседника оказался заблокирован.

- По этим случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские в очередной раз предупреждают жителей Приангарья не доверять незнакомцам в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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