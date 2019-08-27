2019-08-27T12:20:15+03:00
Общество

Съемочная группа программы "Орел и решка" вновь отправилась на Байкал

Ведущие уже побывали на Шумаке и острове Ольхон
Анна ПОПОВА
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Съемочная группа программы "Орел и решка" вновь отправилась на БайкалСъемочная группа программы "Орел и решка" вновь отправилась на БайкалФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Одна из самых популярных программ о путешествиях в нашей стране - шоу "Орел и решка" в очередной раз проводит съемки на Байкале. Они начались 26 августа, а завершатся уже завтра, 28 августа. Создатели программы пока не раскрывают секретов предстоящего, уже третьего по счету выпуска о нашем регионе, но уже известно, что ведущие побывали на Шумаке и острове Ольхон.

Напомним, в прошлом году тревел-шоу уже снимали на берегах священного озера. Ведущие Регина Тодоренко и Влад Топалов побывали в Иркутске, на Байкале и в республике Бурятия.

- Регина Тодоренко побывала на острове Ольхон и погуляла по льду над самой глубокой точкой Байкала, а Влад Топалов ездил в Иволгинский дацан и отдыхал в Листвянке, - сообщают на официальном сайте телеканала "Пятница".

Выпуск передачи "Орел и решка" о Байкале телезрители смогут увидеть уже совсем скоро. А пока можно только гадать, какие достопримечательности нашего региона посетила съемочная группа с новым составом ведущих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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