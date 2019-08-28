2019-08-28T03:27:49+03:00
Общество

В Бурятии мужчина утонул в озере на глазах у собственного сына

Всего на водных объектах в республике с начала года погибли 29 человек
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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В Бурятии мужчина утонул в озере на глазах у собственного сынаВ Бурятии мужчина утонул в озере на глазах у собственного сынаФото: Яна ЛИСИНА
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Трагедией закончилась прогулка отца с сыном на моторной лодке по озеру Кичерское в Северо-Байкальском районе Бурятии. В какой-то момент судно вдруг перевернулось, и пассажиры начали тонуть. Оказавшиеся рядом рыбаки сумели спасти мальчика, а вот его отца вытащить не успели. Косвенной причиной трагедии стало нарушение техники безопасности - ни на взрослом, ни на ребенке не было спасательных жилетов, которые помогли бы им продержаться до прихода помощи.

- Всего с начала года на территории республики произошло 36 происшествий на воде, при которых, к сожалению, погибло 29 человек, из них 8 детей. Количество спасенных составляет 14 человек, - такая информация была озвучена накануне на брифинге в Главном управлении МЧС по Республике Бурятия.

И хотя лето уже заканчивается, многие граждане до сих пор купаются в реках и озерах. Поэтому спасатели напоминают, что любая неосторожность на воде может стоить человеку здоровья, а то и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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