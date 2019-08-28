БК Иркут представил нового главного тренера

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-28T09:45:54+03:00

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Баскетбольный клуб Иркут постепенно приходит в себя после того, как в декабре 2018 года руководство команды объявило о ее закрытии. Оранжево-черные уже заявились в Суперлигу-2, начали подписывать новичков и представили расписание матчей на предстоящий сезон. Но ответа на главный вопрос: "Кто же все-таки будет главным тренером?" - долгое время оставался открытым. Но на днях руководство БК Иркут все-таки представили болельщикам команды нового наставника оранжево-черных. Им стал 36-летний экс-тренер команды АлтайБаскет Евгений Горев.

- Тренерская карьера у Евгения началась с 2016 года, - сообщается в пресс-службе БК Иркут. - Тогда он стал помощником главного тренера БК АлтайБаскет, который выступал в Суперлиге-3. В следующем сезоне он уже стал наставником барнаульской команды, которая поднялась во второй дивизион. А в сезоне 2018/2019 он вновь оказался помощником главного тренера баскетбольного клуба из Барнаула.

Представители БК Иркут сообщили, что контракт с новым наставником подписан на один сезон с опцией продления. Это значит, что, если иркутская команда будет показывать хорошие результаты, Евгений Горев сможет задержаться в ней еще на год.

ИСТОЧНИК KP.RU