СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-28T09:29:15+03:00

За грибами в домашних тапочках: 67-летний житель Зиминского района потерялся в лесу. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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О пропаже 67-летнего Александра Завьялова из Зиминского района полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что 27 августа вместе с ним отправились в лес за грибами недалеко от поселка Боровое. Во время сбора семья разошлась в разные стороны леса. В итоге в назначенное время и место не вышел только Александр. Сначала родные сами попробовали найти мужчину, а когда не смогли, обратились в полицию.

Сейчас пропавшего без вести сибиряка разыскивают наряды полиции, спасатели, охотники и просто неравнодушные местные жители. Они прочесывают лес и близлежайшие окрестности.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы Александра Завьялова. На вид ему 67 лет, рост 175 см., среднего телосложения, голубые глаза, прямые седые волосы, стрижка короткая, с лобными залысинами. Был одет в пятнистую панаму зеленого и белого цветов, черный пиджак, белую футболку, трико с рисунком белых, желтых и зеленых листьев клена, и домашние черные тапочки.Из особых примет выделим шрам на волосистой части головы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Завьялова, просьба сообщать в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU