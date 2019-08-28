СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-28T07:09:15+03:00

Спички детям не игрушки: в Бурятии загорелся жилой дом из-за игры с огнем Фото: Мария ОСИПОВА

Жильцам пришлось на время переехать к родственникам

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В дачном поселке «Рубин» Иволгинского района Бурятии 27 августа загорелся дом. В момент приезда пожарных весь дом уже был в огне. Пламя повредило крышу на 42 квадратных метра. Об этом сообщает ИА Байкал 24.

- На борьбу с огнем выехали 16 человек и шесть единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. - Пожарные предположили, что дети баловались с огнем и не смогли предотвратить возгорание. Сейчас двое взрослых и двое детей временно живут у родственников.

В этом же районе, в селе Поселье горел жилой дом. Огонь начался в подвале и повредил насосную станцию. Пожарные оперативно справились с пламенем.

Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся мусор в Заиграевском, Прибайкальском и Баргузинском районах.

Министерство чрезвычайных ситуаций просит заранее заботиться о пожарной безопасности в своем доме и не оставлять детей без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU