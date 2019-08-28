Спички детям не игрушки: в Бурятии загорелся жилой дом из-за игры с огнем
В дачном поселке «Рубин» Иволгинского района Бурятии 27 августа загорелся дом. В момент приезда пожарных весь дом уже был в огне. Пламя повредило крышу на 42 квадратных метра. Об этом сообщает ИА Байкал 24.
- На борьбу с огнем выехали 16 человек и шесть единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. - Пожарные предположили, что дети баловались с огнем и не смогли предотвратить возгорание. Сейчас двое взрослых и двое детей временно живут у родственников.
В этом же районе, в селе Поселье горел жилой дом. Огонь начался в подвале и повредил насосную станцию. Пожарные оперативно справились с пламенем.
Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся мусор в Заиграевском, Прибайкальском и Баргузинском районах.
Министерство чрезвычайных ситуаций просит заранее заботиться о пожарной безопасности в своем доме и не оставлять детей без присмотра взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU