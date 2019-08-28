Новый минерал открыли ученые из Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-28T11:59:38+03:00

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Редкий минерал небывалой красоты нашли в чароитовой породе на границе Иркутской области и республики Якутия. Камень обладает необычным голубым цветом. У него немного сложное название – фторкарлтонит, он может использоваться в ювелирном деле и из него получаются прекрасные украшения. Об этом сообщает ИА Байкал 24, со ссылкой на пресс-службу одного из университетов Иркутска.

- Новый минерал был открыт научными сотрудниками Екатериной Канаевой и Татьяной Радомской, сообщили в пресс-службе ВУЗа. - Факт открытия подтвержден на заседании комиссии Международной минералогической ассоциации.

Научные сотрудники говорят, что если вывести этот минерал на рынок, то он, несомненно, завоюет сердца ювелиров и камнерезов. За фторкарлотонитом «охотятся» и коллекционеры. Ведь минерал очень редкий и до этого случая похожий находили только в массиве Сент-Илер в Канаде. Открытие этого камня стал важным событием в мире геологии и ювелирного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU