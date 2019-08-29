Массовое отравление учеников в Бурятии: бывшая заведующая школьной столовой заплатит штраф

СЕГОДНЯ 03:49 2019-08-29T03:49:04+03:00

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Новость о вспышке кишечной инфекции в Ильинской средней школе прогремела не только на всю Бурятию, но и вышла на федеральный уровень. Тогда из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке столовой сальмонеллезом заболели сразу 40 учеников.

На днях Прибайкальский районный суд Бурятии вынес приговор виновнице массового заболевания. Главным фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ « санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей», стала бывшая заведующая столовой МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа».

Именно она в период с сентября по октябрь 2018 года не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке столовой. Проверка Роспотребнадзора сразу после случившегося выявила, что в столовую принимались продукты без ветеринарных свидетельств и документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также нарушалась технология приготовления блюд, температурный режим и время обработки продуктов, а в смывах с оборудования столовой специалисты обнаружили кишечную палочку и ДНК сальмонеллы.

- Приговором Прибайкальского районного суда виновной с учетом смягчающих наказание обстоятельств назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Исковое заявление прокуратуры о взыскании с осужденной затраченных на лечение пострадавших бюджетных средств в сумме 79 500 рублей будет рассмотрено в порядке гражданского судопроизводства, - сообщает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU