СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-29T06:00:46+03:00

Прихожанин украл деньги на пожертвования из храма в Листвянке. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Ящик с деньгами на пожертвования украли из Свято-Никольского храма в поселке Листвянка. Выяснилось, что неизвестный похитил стеклянный ящик, в котором находилось несколько тысяч рублей, когда в храме никого не было. Правда, он не учел, что его практически крупным планом зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые висели на фасаде. Когда священнослужители вместе с полицейскими посмотрели запись, то они сразу узнали в преступнике одного из прихожан. Задержать грабителя после этого сыщикам оставалось делом техники.

Наручники на руках вора захлопнулись на улице прямо возле его дома. Его опознали патрульные и сразу доставили в отдел полиции, где 55-летний местный житель сознался в краже.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Что касается украденных денег на пожертвования, то полицейские уже вернули их священнослужителям. Иерей Свято-Никольского храма Даниил Рудь в свою очередь поблагодарил сотрудников за оперативно проделанную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU