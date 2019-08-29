В Иркутске вынесли приговор банде, угонявшей дорогие автомобили

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-29T12:14:06+03:00

Они перевозили машины в Бурятию, где меняли им номера, а затем продавали

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В Иркутске суд вынес приговор преступной группе, которая в течение года занималась угоном дорогих автомобилей. В 2015 году 28-летний шелеховчанин организовал группу, которая должна была заниматься угоном и перепродажей дорогих автомобилей. В нее вошли жители 8 человек, среди которых были жители Иркутской области и Бурятии в возрасте от 25 до 40 лет.

- Банда орудовала с 2015 по 2016 годы в Шелеховском районе, а также в городах Братск, Саянск, Усолье-Сибирское, Иркутск и Ангарск, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Иркутской области.

Преступная группа разработала особую схему, которой придерживались все ее члены. Сначала они долгое время следили за автомобилями, которые собирались похитить. Затем они отключали сигнализации, взламывали замки в автомобилях, заводили мотор и угоняли транспортные средства.

После того, как угонщики уезжали на краденных автомобилях, они парковали их в специальные гаражи. А затем, когда шумиха из-за пропажи машин утихала, злоумышленники везли транспорт в Бурятию, где меняли номера на автомобилях, а затем продавали. Деньги, заработанные нечестным путем, они тратили на личные нужды.

Но долго заниматься незаконной деятельностью банде было не суждено. Уже в 2016 году их деятельностью заинтересовалась полиция, сотрудники которой вычислили и задержали злоумышленников. Они быстро вернули все автомобили их законным владельцам. после расследования дело было передано в суд. Всем участникам преступной группы назначили разные сроки тюремного заключения от 3,5 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU