«Байкал-Энергия» сыграет на Кубке Губернатора Хабаровского края: расписание матчей турнира

СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-01T04:38:34+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» 1 сентября отправляются в Хабаровск, где на льду местной арены «Ерофей» сыграют на первом турнире перед началом нового сезона. Наши парни примут участие в международном турнире - Кубок Губернатора Хабаровского края.

Напомним, соревнования пройдут с 5 по 8 сентября. Кроме «Байкал-Энергии» в Хабаровске также сыграют хозяева льда хоккеисты «СКА-Нефтяника», а также два представителя элитного дивизиона чемпионата Швеции — «Эдсбюн» и «Боллнес» из одноименных городов.

- С 5 по 7 сентября команды проведут шесть игр кругового турнира, по итогам которого в заключительный день состоятся матчи за первое и третьи места, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом.

А теперь о расписании игр нашей команды. 5 сентября «Байкал-Энергия» сыграет с «Эдсбюном», 6 сентября со «СКА-Нефтяником», а 7-го с «Боллнесом». Матч за 3-е место и финал состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU