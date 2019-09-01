Спасатели высадили в Тулуне 1,5 тысячи саженцев сосны

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-01T11:33:10+03:00

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Иркутские спасатели, которые сейчас заканчивают аварийно-восстановительные работы в пострадавшем от наводнения Тулуне, подключились еще и к озеленению города. Вдоль дороги на улице Юбилейной вместе с работниками Тулунского лесхоза они высадили полторы тысячи саженцев молодой сосны.

- В конце работ по расчистке территории мы решили внести вклад в благоустройство города, которому еще предстоит пройти сложный путь восстановления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Конечно, наводнение для местных жителей останется в памяти жителей как серьезная чрезвычайная ситуация, поэтому мы хотим поддержать население города и положить начало его возрождению.

Добавим, что Тулун группировка иркутских спасателей покинет через несколько дней. Кстати, за это время на улицах города появятся еще сотни саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU