Спасатели высадили в Тулуне 1,5 тысячи саженцев сосны
Иркутские спасатели, которые сейчас заканчивают аварийно-восстановительные работы в пострадавшем от наводнения Тулуне, подключились еще и к озеленению города. Вдоль дороги на улице Юбилейной вместе с работниками Тулунского лесхоза они высадили полторы тысячи саженцев молодой сосны.
- В конце работ по расчистке территории мы решили внести вклад в благоустройство города, которому еще предстоит пройти сложный путь восстановления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Конечно, наводнение для местных жителей останется в памяти жителей как серьезная чрезвычайная ситуация, поэтому мы хотим поддержать население города и положить начало его возрождению.
Добавим, что Тулун группировка иркутских спасателей покинет через несколько дней. Кстати, за это время на улицах города появятся еще сотни саженцев.
ИСТОЧНИК KP.RU