Ограничение спиртного на 1 сентября: когда снимут в Иркутске
Внимание, жители Иркутска! Напоминаем, что 1 сентября на всей территории области действует сухой закон. Ограничения на продажу спиртного на 1 сентября введено для того, чтобы День знаний прошел без ЧП.
Школьные линейки уже прошли, поэтому у некоторых иркутян возник вопрос: когда ограничения на продажу спиртного 1 сентября в Иркутске снимут! Напоминаем, что купить спиртное, в том числе пиво в городе нельзя с 08.00 утра до 23.00. Запрет касается магазинов, киосков и супермаркетов. Это значит, что алкоголь можно будет купить только на следующий день.
Если продавцы все-таки попадутся на торговле горячительного 1 сентября¸то магазину грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам от 100 до 300 тысяч. Добавим, что в кафе, барах и ресторанах продажа алкоголя 1 сентября не запрещается.
ИСТОЧНИК KP.RU