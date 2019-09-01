Ограничение спиртного на 1 сентября: когда снимут в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-01T12:27:29+03:00

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Внимание, жители Иркутска! Напоминаем, что 1 сентября на всей территории области действует сухой закон. Ограничения на продажу спиртного на 1 сентября введено для того, чтобы День знаний прошел без ЧП.

Школьные линейки уже прошли, поэтому у некоторых иркутян возник вопрос: когда ограничения на продажу спиртного 1 сентября в Иркутске снимут! Напоминаем, что купить спиртное, в том числе пиво в городе нельзя с 08.00 утра до 23.00. Запрет касается магазинов, киосков и супермаркетов. Это значит, что алкоголь можно будет купить только на следующий день.

Если продавцы все-таки попадутся на торговле горячительного 1 сентября¸то магазину грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам от 100 до 300 тысяч. Добавим, что в кафе, барах и ресторанах продажа алкоголя 1 сентября не запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU