Подделал результаты соревнований: иркутский тренер по легкой атлетике Василий Шкурбицкий дисквалифицирован от судейства

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-01T15:24:25+03:00

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Старший тренер Иркутской области по легкой атлетике и судья всероссийской категории Василий Шкурбицкий дисквалифицирован от судейства сроком на 1 год. Такое решение принял президиум Всероссийской федерации легкой атлетики после проверки, проведенной ВФЛА совместно с Всероссийской коллегией судей.

Причина проверки заключалась в том, что Василия Шкурбицкого заподозрили в превышении полномочий. Якобы, во время турнира «Мемориал иркутских легкоатлетов», который прошел в Иркутске 10-11 августа, он внес изменения в итоговых протоколах результатов спортсменов, тренером которых он является для того, чтобы присвоить им спортивные звания и разряды.

- По итогам рабочей проверки бюро постановило аннулировать протоколы соревнований «Мемориал иркутских легкоатлетов» в беговых дисциплинах 100, 200, 400, 800 м (мужчины и женщины) и отстранить спортивного судью всероссийской категории Василия Шкурбицкого от судейства соревнований в любом качестве сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. - Также Бюро ВФЛА отстранило на 1 год от судейства соревнований Оксану Булах, которая выполняла на турнире функции главного секретаря соревнований.

Добавим, что, возможно, у Василия Шкурбицкого еще отзовут звание судьи всероссийской категории. Этот вопрос будет обсуждаться 10 октября на очередном заседании президиума ВФЛА, которое пройдет 10 октября. А вот всероссийские соревнования «Мемориал Иркутских легкоатлетов» уже исключены из календаря соревнований ВФЛА на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU