2019-09-02T03:41:35+03:00
Звезды

Горе от ума: драмтеатр Иркутска готовит премьеру по произведению Грибоедова

Первый показ 12 сентября
Мария КНЯЗЕВА
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Горе от ума: драмтеатр Иркутска готовит премьеру по произведению Грибоедова. Фото: Иркутский драмтеатр.Горе от ума: драмтеатр Иркутска готовит премьеру по произведению Грибоедова. Фото: Иркутский драмтеатр.
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Трудились над новой постановкой с прошлого театрального сезона. Актеры иркутского драмтеатра готовятся к премьере. 12 сентября на основной сцене поклонников театрального искусства они порадуют спектаклем по произведению Александра Грибоедова «Горе от ума.,:…!-?».

- А.С. Грибоедов. Великий. Увенчанный. Погребённый в толще хрестоматий. Зритель, отринь кошмары школьных сочинений, доверься таинству театра, - призывают «охлопковцы» в аннотации к спектаклю.

Режиссером выступил Станислав Мальцев, художник-постановщик – засл. деятель искусств России Александр Плинт. Создатели постановки уверяют, что покажут зрителям Чацкого «совсем другими красками, в новой тональности».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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