Горе от ума: драмтеатр Иркутска готовит премьеру по произведению Грибоедова
Трудились над новой постановкой с прошлого театрального сезона. Актеры иркутского драмтеатра готовятся к премьере. 12 сентября на основной сцене поклонников театрального искусства они порадуют спектаклем по произведению Александра Грибоедова «Горе от ума.,:…!-?».
- А.С. Грибоедов. Великий. Увенчанный. Погребённый в толще хрестоматий. Зритель, отринь кошмары школьных сочинений, доверься таинству театра, - призывают «охлопковцы» в аннотации к спектаклю.
Режиссером выступил Станислав Мальцев, художник-постановщик – засл. деятель искусств России Александр Плинт. Создатели постановки уверяют, что покажут зрителям Чацкого «совсем другими красками, в новой тональности».
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