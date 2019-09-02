Байкерский крестный ход пройдет в Иркутске 15 сентября

СЕГОДНЯ 04:24 2019-09-02T04:24:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Стал хорошей традиций, закрепившись в Иркутске на долгие годы. Мотовладельцы вновь готовятся проехать крестным ходом по улицам столицы Приангарья. Нынче байкеры соберутся вместе уже в одиннадцатый раз.

- Крестный ход во имя Святого благоверного князя Александро-Невского состоится в воскресенье 15 сентября в 10.00, - гласит объявление у стен храма на ул. Якоби. - Для участия приглашаются владельцы мототехники с полным набором регистрационных документов, движение крестного хода будет контролироваться ДПС.

Перед крестным ходом все его участники и все иркутяне могут прийти на литургию. Ее начало в 08.00. Перед началом движения всю технику, участвующую в «пробеге» освятят священники храма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый байкерский крестный ход прошел в Иркутске. Как все начиналось (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU