2019-09-02T04:24:54+03:00
Общество

Байкерский крестный ход пройдет в Иркутске 15 сентября

Старт в 10.00
Мария КНЯЗЕВА
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Байкерский крестный ход пройдет в Иркутске 15 сентябряБайкерский крестный ход пройдет в Иркутске 15 сентябряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Стал хорошей традиций, закрепившись в Иркутске на долгие годы. Мотовладельцы вновь готовятся проехать крестным ходом по улицам столицы Приангарья. Нынче байкеры соберутся вместе уже в одиннадцатый раз.

- Крестный ход во имя Святого благоверного князя Александро-Невского состоится в воскресенье 15 сентября в 10.00, - гласит объявление у стен храма на ул. Якоби. - Для участия приглашаются владельцы мототехники с полным набором регистрационных документов, движение крестного хода будет контролироваться ДПС.

Перед крестным ходом все его участники и все иркутяне могут прийти на литургию. Ее начало в 08.00. Перед началом движения всю технику, участвующую в «пробеге» освятят священники храма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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