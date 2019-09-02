У иркутянина забрали 10-этажное здание за долг в 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:17 2019-09-02T06:17:14+03:00

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Из-за огромного долга перед банком в 8,2 миллиона рублей житель Иркутска лишился 10-этажного здания в центре города, которое было в залоге. Препятствовать аресту здания иркутянин не стал и оно было выставлено на торги, после чего нежилое помещение ушло с молотка за 7,3 миллиона рублей. Теперь должнику оставалось вернуть 917 тысяч рублей.

- Но оплачивать эту сумму он отказался, сославшись на то, что другого имущества,которое можно было взыскать, у него нет, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – По телефону он сообщил судебному приставу, что не сможет явиться на прием, так как уезжает за город на отдых с семьей на неопределенный срок.

После этого судебный пристав приехал к дому должника и увидел там автомобиль Subaru Tribeca, 2008 года выпуска, принадлежавший ему. Машину сразу изъяли, а ее хозяин, не пожелав становиться пешеходом и срывать семейный отдых, оплатил оставшуюся сумму долга уже на следующий день, получив обратно свой автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU