100 тысяч рублей удалось получить с управляющей компании жительнице Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-02T07:05:40+03:00

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Жительница многоквартирного дома стала жертвой планового ремонта, которая проводила управляющая компания. Ремонтировали стояк отопления, но, как говорится, все пошло не так… Полипропиленовый трубопровод квартире этажом выше разорвался. Все комнаты были залиты водой. В спальне, прихожей и на кухне вздулся ламинат.

- Женщина сразу же обратилась в суд. Управляющую компании обязали возместить ущерб, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. - Суд установил, что квартира затоплена по вине работников управляющей компании во время замены ими части трубы отопления в квартире, расположенной этажом ниже.

Теперь управляющая компания должна оплатить ремонт в 92 тысячи, плюс 10 тысяч за расходы по проведенной экспертизе. Но добровольно выполнять решение суда организация отказалась, поэтому исполнительный документ передали в Железнодорожный отдел судебных приставов Улан-Удэ. После этого управляющая компания полностью выплатила долг жительнице многоквартирного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU