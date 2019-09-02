2019-09-02T11:56:55+03:00
Общество

Новая школа открылась в поселке Лесной в Иркутске

Также после капремонта начали работать школы № 8 и № 9, а еще построен дополнительный блок гимназии № 25
Любовь АРБАТСКАЯ
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Новая школа открылась в поселке Лесной в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.Новая школа открылась в поселке Лесной в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.
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День знаний в Иркутске встретили открытием школы № 33 в поселке Лесной. На линейке собралось около 600 учеников! В новеньком здании им будет комфортно впитывать знания и развиваться.

- В трехэтажной школе есть кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы, зал для занятий танцами, - рассказывают в администрации Иркутска. - Также в школе обустроен 25-метровый бассейн, а на территории - стадион с футбольным полем.

Кроме того, в микрорайоне Солнечный начал работать еще один блок гимназии № 25. Там могут учиться 500 ребят. Внутри - кабинеты, библиотека, игровые, спортзал, медкабинет. Помещение оформлено красиво, дизайн посвящен Александру Пушкину, а также сибирским писателям. А в школах № 8 и № 9 к новому учебному году сделали капремонт.

- Всего в 2019 году в школы города пошли 9,5 тысяч первоклассников, - говорят в администрации Иркутска. - Это на 450 учеников больше, чем год назад.

Город растет и развивается, молодых семей с детьми все больше, так что новые соцобъекты продолжат строить. Уже начали возводить дополнительный блок школы № 14 на 525 детей, наметили создание блоков школ №№ 53, 57, 75 и 76, гимназии № 44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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