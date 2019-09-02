2019-09-02T14:53:33+03:00
Общество

Экологическая акция по сбору вторсырья проходит в Иркутске до 7 сентября

Сдать макулатуру, батарейки, металл, стекло и многое другое можно в семи точках города
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Иркутске состоится экологическая акция по сбору вторсырьяВ Иркутске состоится экологическая акция по сбору вторсырьяФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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В разных уголках Иркутска принимают вторсырье в рамках акции «Скажи_мусору_НЕТ!». Что можно и нужно сдавать? Старые тетради, газеты и прочую бумагу, бутылки, использованные батарейки, металлолом, пластиковые предметы, диодные лампы и ненужную одежду.

- Все это будет сдаваться в переработку, - говорят в пресс-службе городской администрации.

Отметим, экологическая акция проходит в рамках празднования "Дня Байкала". Этот праздник был учрежден 20 лет назад с целью привлечь как можно больше людей к сохранению озера. Сама дата нынче отмечалась 1 сентября, но сдавать ненужные вещи и макулатуру иркутяне могут до 7 сентября.

КОНКРЕТНО

Куда сдать вторсырье в Иркутске

3 сентября – 9.00 - 20.00, школа №19 (парковка на улице Мелентьева);

4 сентября – 9.00 - 20.00, сквер на бульваре Постышева (остановка Волжская);

5 сентября – 9.00 - 20.00, бульвар Рябикова, 2Б (остановка Бульвар Рябикова);

6 сентября – 9.00 - 20.00, ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215В (остановка Кинотехникум);

7 сентября – 16.00 - 18.00, площадь у памятника Александру III.

ИСТОЧНИК KP.RU

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