Экологическая акция по сбору вторсырья проходит в Иркутске до 7 сентября
В разных уголках Иркутска принимают вторсырье в рамках акции «Скажи_мусору_НЕТ!». Что можно и нужно сдавать? Старые тетради, газеты и прочую бумагу, бутылки, использованные батарейки, металлолом, пластиковые предметы, диодные лампы и ненужную одежду.
- Все это будет сдаваться в переработку, - говорят в пресс-службе городской администрации.
Отметим, экологическая акция проходит в рамках празднования "Дня Байкала". Этот праздник был учрежден 20 лет назад с целью привлечь как можно больше людей к сохранению озера. Сама дата нынче отмечалась 1 сентября, но сдавать ненужные вещи и макулатуру иркутяне могут до 7 сентября.
КОНКРЕТНО
Куда сдать вторсырье в Иркутске
3 сентября – 9.00 - 20.00, школа №19 (парковка на улице Мелентьева);
4 сентября – 9.00 - 20.00, сквер на бульваре Постышева (остановка Волжская);
5 сентября – 9.00 - 20.00, бульвар Рябикова, 2Б (остановка Бульвар Рябикова);
6 сентября – 9.00 - 20.00, ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215В (остановка Кинотехникум);
7 сентября – 16.00 - 18.00, площадь у памятника Александру III.
ИСТОЧНИК KP.RU