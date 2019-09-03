У Иркутского музтеатра появится камерная сцена

СЕГОДНЯ 04:10 2019-09-03T04:10:37+03:00

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В Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского идет ремонт. Сейчас уже отремонтированы гримерки, цеха художников по костюмам, водомерный узел и насосная станция, создан туалет для людей с ограниченными возможностями. Но, самым главным приобретением во время этих перемен станет появление камерной сцены у музтеатра. Новый зал на цокольном этаже будет вмещать 200 человек.

- Это крупный проект, стоимость реализации которого составляет около 40 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Средства уже выделены. Также объявлен конкурс на поставку звукового, светового и сценического оборудования. Открытие камерной сцены планируется провести в декабре этого года.

В планах проводить там спектакли малой формы, эксперименты, творческие встречи, показывать постановки детского музыкального театра «Стрекоза», детской балетной студии.

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ИСТОЧНИК KP.RU