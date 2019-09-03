2019-09-03T04:29:34+03:00
Общество

Гала-концерт «Городской площади талантов» пройдет в Иркутске

Лучшие коллективы выступят на острове Конный
Мария КНЯЗЕВА
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Гала-концерт «Городской площади талантов» пройдет в ИркутскеГала-концерт «Городской площади талантов» пройдет в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В субботу, 7 сентября, на острове Конный намечен заключительный концерт «Городской площади талантов». Иркутяне смогут посмотреть выступления лучших творческих коллективов города. Начало в 12.00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки с мастер-классами для детей и взрослых по боевым видам искусств, фитнесу, танцам, вокалу, театральному искусству. Все желающие поучаствуют в интересных играх, увлекательных головоломках, квестах.

Также будет работать ярмарка мастеров-рукодельниц «Иркутский Арбат», а завершится праздник флешмобом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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