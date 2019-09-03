2019-09-03T04:55:30+03:00
Общество

Родственников погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны ищут в Иркутской области

Останки Прокопия Васильевича Зуева нашли в Карелии
Мария КНЯЗЕВА
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Родственников погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны ищут в Иркутской областиРодственников погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны ищут в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пропал без вести в июле 1944 года, не дожив до Дня Победы десять месяцев. Останки Прокопия Васильевича Зуева нашли ребята из кемеровского поискового отряда «Земляк» в республике Карелия.

- Установить личность удалось по вещам, найденным рядом, среди них была и медаль «За боевые заслуги», - сообщили поисковики. - Теперь нужно искать его родственников.

Прокопий Зуев родился в 1906 году в деревне М.-Голы Качугского района. Был призван в 114 стрелковую дивизию Рабоче-крестьянской Красной армии в звании красноармейца.

- По некоторым данным, одна из дочерей Зуева - Валентина или Елизавета - сейчас проживает в Братске, - сообщают в мэрии города. - Отметим, что это девичья фамилия женщины, до этого она жила в Качугском районе.

Если вам знакома родственница погибшего героя, передайте ей, что ее ищут или позвоните по тел. (3953) 349-082, 349-321.

ИСТОЧНИК KP.RU

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