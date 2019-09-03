Родственников погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны ищут в Иркутской области
Пропал без вести в июле 1944 года, не дожив до Дня Победы десять месяцев. Останки Прокопия Васильевича Зуева нашли ребята из кемеровского поискового отряда «Земляк» в республике Карелия.
- Установить личность удалось по вещам, найденным рядом, среди них была и медаль «За боевые заслуги», - сообщили поисковики. - Теперь нужно искать его родственников.
Прокопий Зуев родился в 1906 году в деревне М.-Голы Качугского района. Был призван в 114 стрелковую дивизию Рабоче-крестьянской Красной армии в звании красноармейца.
- По некоторым данным, одна из дочерей Зуева - Валентина или Елизавета - сейчас проживает в Братске, - сообщают в мэрии города. - Отметим, что это девичья фамилия женщины, до этого она жила в Качугском районе.
Если вам знакома родственница погибшего героя, передайте ей, что ее ищут или позвоните по тел. (3953) 349-082, 349-321.
ИСТОЧНИК KP.RU