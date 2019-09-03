В Улан-Удэ воровку разоблачили по селфи с украденного телефона

СЕГОДНЯ 06:01 2019-09-03T06:01:53+03:00

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Современные технологии не только облегчают жизнь граждан, но и все чаще помогают вернуть похищенное имущество. Об этом даже не подозревала жительница Улан Удэ, которая на перроне железнодорожного вокзала смогла незаметно вытащить у гостьи из Хабаровска сотовый телефон стоимостью 56 тысяч рублей. Ловкая карманница так обрадовалась своей добыче, что сделала несколько фото себя любимой на чужой гаджет - и вскоре была задержана сотрудниками полиции.

- Потерпевшая с другого мобильного устройства через известный ей логин и пароль вошла в облачное хранилище данных своего сотового телефона. Там были обнаружены фотографии неизвестной женщины, которые, как пояснила потерпевшая, она не производила. Полицейские установили личность женщины с фотографий, ею оказалась жительница города Улан-Удэ, которая призналась в совершении хищения и пояснила, что похитила данный сотовый телефон, а затем воспользовалась им, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража», по которой любительнице селфи может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU