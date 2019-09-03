2019-09-03T07:23:12+03:00
Общество

Это моя земля: в Иркутской области мужчина не пускал на озеро односельчан

Он заблокировал единственный подход к водоему, расширив площадь своего приусадебного участка
Анна ПОПОВА
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Это моя земля: в Иркутской области мужчина ограничил доступ к водоему для односельчанЭто моя земля: в Иркутской области мужчина ограничил доступ к водоему для односельчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях судебным приставам пришлось разбираться в одном необычном происшествии. Жители одного из сел в Аларском районе подали в суд на своего соседа. Он решил расширить территорию своего приусадебного участка и оградить его забором. И все бы ничего, но постройка заблокировала единственный подход к озеру, на которое так любили ходить жители населенного пункта.

- Суд постановил, что мужчина должен снести часть забора и уличный туалет, чтобы открыть односельчанам доступ к водоему, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Но житель села не спешил выполнять требования суда. Когда он пропустил все возможные сроки сноса незаконных построек, приставы запретили ему выезжать за границу. Но и это ограничение мужчина проигнорировал. Он попытался сбежать в Монголию, но пограничники не позволили ему попасть в соседнюю страну. Тогда нарушитель понял, что у него нет выбора, вернулся домой и снес туалет и часть забора, вернув жителям села проход к озеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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