2019-09-03T15:05:01+03:00
Спорт

Боец ММА Сергей Харитонов встретился со своими поклонниками в Иркутске

Сергей Харитонов раздал автографы и пообщался с болельщикам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Боец ММА Сергей Харитонов встретился со своими поклонниками в ИркутскеБоец ММА Сергей Харитонов встретился со своими поклонниками в ИркутскеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Звездный спортсмен в Иркутске! В наш город приехал легендарный боец смешанных единоборств ММА Сергей Харитонов. К нам Сергей прилетел сразу после выступления на международном турнире Bellator 225. На этих соревнованиях россиянин одержал красивую победу, в бою против американца Мэтта Митрионома, которого он отправил в нокаут во втором раунде.

Кстати, Иркутск оказался для Сергея Харитонова не чужим городом. На встрече с болельщиками, он рассказал, что здесь у него живет сын, который занимается рукопашным боем. После того, как боец раздал автографы своим поклонникам и с каждым сфотографировался, он показал сибирякам как правильно выполнять упражнения для развития мышц рук.

Также в Иркутске 39-летний Сергей Харитонов сообщил, что несмотря на свой возраст, пока даже не думает о завершении своей спортивной карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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