Встреча с послом доброй воли ЮНЕСКО состоится в Иркутске
На этой неделе в Иркутске пройдет творческая встреча с послом доброй воли ЮНЕСКО, писателем, композитором и фотографом Марко Артуро Мессиной, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Она состоится 5 сентября в библиотеке имени Молчанова-Сибирского, начало в 18:00, вход свободный.
- А на следующий день, 6 сентября, в 12:00 в библиотеке с ним состоится встреча в формате свободного общения, где каждый сможет задать Марко все интересующие вопросы, - сообщили в пресс-службы администрации Иркутска.
Марко Артуро Мессина наиболее известен своими музыкальными произведениями, которые знают и любят во всем мире. А его режиссерские работы собирают самые престижные награды на международных фестивалях. В 2016 году он стал послом доброй воли по вопросам мира ЮНЕСКО, эту должность он занимает до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU