2019-09-04T06:50:26+03:00
Общество

Встреча с послом доброй воли ЮНЕСКО состоится в Иркутске

Пообщаться с Марко Артуро Мессиной можно будет 5 и 6 сентября
Анна ПОПОВА
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Встреча с послом доброй воли ЮНЕСКО состоится в ИркутскеВстреча с послом доброй воли ЮНЕСКО состоится в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На этой неделе в Иркутске пройдет творческая встреча с послом доброй воли ЮНЕСКО, писателем, композитором и фотографом Марко Артуро Мессиной, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Она состоится 5 сентября в библиотеке имени Молчанова-Сибирского, начало в 18:00, вход свободный.

- А на следующий день, 6 сентября, в 12:00 в библиотеке с ним состоится встреча в формате свободного общения, где каждый сможет задать Марко все интересующие вопросы, - сообщили в пресс-службы администрации Иркутска.

Марко Артуро Мессина наиболее известен своими музыкальными произведениями, которые знают и любят во всем мире. А его режиссерские работы собирают самые престижные награды на международных фестивалях. В 2016 году он стал послом доброй воли по вопросам мира ЮНЕСКО, эту должность он занимает до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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