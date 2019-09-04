2019-09-04T10:53:47+03:00
Происшествия

Пожилая женщина погибла при пожаре в деревне под Ангарском

Пожарным понадобился час, чтобы справиться с возгоранием
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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Пожилая женщина погибла при пожаре в деревне под Ангарском. Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району.Пожилая женщина погибла при пожаре в деревне под Ангарском. Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району.
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Накануне, 3 сентября, в седьмом часу утра в деревне Чебогоры Ангарского городского округа загорелся одноэтажный жилой дом. К моменту приезда пожарных строение было полностью охвачено огнем, произошло частичное обрушение кровли.

- Помощником начальника караула в ходе разведки в доме на кровати была обнаружена погибшая женщина, 1938 года рождения, пенсионер, инвалид I группы. Предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили "КП-Иркутск" в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району.

Сотрудники МЧС почти час боролись с огнем, в итоге дом выгорел практически полностью на площади около 48 квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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