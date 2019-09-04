Жительницу Тайшета осудили за содержание подпольного казино

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-04T11:47:27+03:00

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Суд вынес приговор жительнице Тайшета, которая в течение нескольких месяцев содержала подпольное казино, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В ходе расследования выяснилось, что с 1 апреля по 7 июня этого года женщина арендовала торговое помещение на привокзальной площади в Тайшете, и организовала там игорный дом, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Правда, женщина не успела как следует подзаработать на любителях азартных игр - в течение каких-то двух месяцев нелегальное казино вычислили полицейские. За это время жительница Тайшета смогла заработать лишь 15 тысяч рублей.

После недолгого разбирательства суд наконец вынес приговор владелице игорного дома. Поскольку у нее были такие смягчающие обстоятельства, как полное признание вины, слабое здоровье и наличие двух несовершеннолетних детей, было решено назначить ей штраф в размере 15 тысяч рублей и закрыть нелегальное игорное заведение.

ИСТОЧНИК KP.RU