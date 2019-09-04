Жительница Усть-Илимска перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-04T13:30:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной случай обмана доверчивых пенсионеров мошенниками произошел в Иркутской области. Недавно в один из отделов полиции Усть-Илимска обратилась 56-летняя женщина, которая заявила, что ее обманули аферисты. она рассказала, что некоторое время назад ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.

- Он сообщил пенсионерке, что один из московских судов постановил передать ей денежную компенсацию за покупку якобы поддельных лекарств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина поверила лжеполицейскому - ведь недавно она действительно покупала медицинские препараты, и они вполне могли оказаться поддельными. "Товарищ из органов" перевел звонок на сотрудника банка, который, конечно, тоже оказался мошенником. Он сообщил, что, чтобы получить желанную компенсацию, нужно решить некоторые бюрократические вопросы. И для этого ей всего лишь нужно перевести деньги на нужный счет.

Пенсионерка начала переводить мошенникам одну сумму за другой, и почувствовала неладное только тогда, когда отправила аферистам более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Когда она поняла, кому на самом деле перевела деньги, о ужаснулась: ведь она копила их на протяжении нескольких лет.

В настоящее время полицейские проводят проверку и занимаются поисками аферистов, которым грозит уголовное наказание. Кстати, с начала года в Иркутской области жертвами аферистов стали 1200 человек. Поэтому будьте бдительны и не переводите деньги незнакомым людям!

ИСТОЧНИК KP.RU