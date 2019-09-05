2019-09-05T05:13:18+03:00
Общество

Чаще болеть сальмонеллезом стали в Иркутской области

Среди заболевших больше половины - дети до 14 лет
Мария КНЯЗЕВА
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Чаще болеть сальмонеллезом стали в Иркутской областиЧаще болеть сальмонеллезом стали в Иркутской областиФото: Иван СМИРНОВ
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Управление Роспотребнадзора по Иркутской области отмечает, что в Приангарье за 7 месяцев 2019-го, по сравнению, с тем же периодом в прошлом году, количество заболеваний сальмонеллезом увеличилось.

- Мы установили, что основной путь передачи болезни – пищевой: яйца перед употреблением не мыли, яйца и мясо птицы тщательно не прожарили, не проварили, - сообщает пресс-служба Управления. - Также инфекция передавалась через немытые или плохо помытые фрукты и овощи. И еще факторами были несоблюдение правил личной гигиены, контакт с больными лицами.

Стоит отметить, что больше половины среди заболевших - 51,4% - дети до 14 лет. В списке продуктов, через которые чаще остальных передается эта кишечная инфекция — мясо, молоко, яйца, птица, рыба, также заразиться можно через воду открытых водоёмов и если пить воду негарантированного качества.

Замораживание продуктов не способствует уничтожению возбудителей сальмонеллеза, только термическая обработка. В зоне риска — дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. К признакам заболевания относятся повышение температуры тело до 39 градусов, слабость, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе около пупка, расстройство желудка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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