Деньги на бочку: лже - коллекторы кошмарили должников в Иркутске
-Звонят и звонят, угрожают!
Должники нынче пошли не из пугливых. Знают - да, просрочка по кредитам есть. И уже в долгах как в шелках. Но при чем тут угрозы? А у "коллекторов", которые незаконно требовали возврата долгов, пусть и реально существующих, расчет был на другое. Мол, куда должникам жаловаться?
- Зарегистрированная в Санкт-Петербурге и осуществлявшая деятельность в Иркутске организация не входила в реестр коллекторских агентств, соответственно, ее сотрудники не имели права контролировать выполнение долговых обязательств заемщиками кредитно-финансовых организаций, - сообщает подробности УФССП по Иркутской области.
Вычислили компанию аналитики, которые изучали обращения жителей Иркутска в службу с жалобами на противозаконные действия коллекторов. Представители этой компании и названивали должникам чуть ли не ежедневно, и запугивали их. Организаторы этой деятельности, которую совместно пресекли сотрудники УФССП и ФСБ региона, заплатят крупные штрафы.
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ИСТОЧНИК KP.RU