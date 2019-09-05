2019-09-05T08:04:39+03:00
Происшествия

Деньги на бочку: лже - коллекторы кошмарили должников в Иркутске

Компанию вычислили по жалобам жителей в Службу судебных приставов
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Деньги на бочку: лже - коллекторы кошмарили должников в Иркутске.Деньги на бочку: лже - коллекторы кошмарили должников в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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-Звонят и звонят, угрожают!

Должники нынче пошли не из пугливых. Знают - да, просрочка по кредитам есть. И уже в долгах как в шелках. Но при чем тут угрозы? А у "коллекторов", которые незаконно требовали возврата долгов, пусть и реально существующих, расчет был на другое. Мол, куда должникам жаловаться?

- Зарегистрированная в Санкт-Петербурге и осуществлявшая деятельность в Иркутске организация не входила в реестр коллекторских агентств, соответственно, ее сотрудники не имели права контролировать выполнение долговых обязательств заемщиками кредитно-финансовых организаций, - сообщает подробности УФССП по Иркутской области.

Вычислили компанию аналитики, которые изучали обращения жителей Иркутска в службу с жалобами на противозаконные действия коллекторов. Представители этой компании и названивали должникам чуть ли не ежедневно, и запугивали их. Организаторы этой деятельности, которую совместно пресекли сотрудники УФССП и ФСБ региона, заплатят крупные штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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