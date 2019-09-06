Календарь Pirelli 2019: снимки культового фотопроекта привезут в Иркутск

СЕГОДНЯ 03:48 2019-09-06T03:48:09+03:00

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Снова в Иркутске. Знаменитый календарь Pirelli уже привозили в столицу Приангарья. Но тем он и примечателен, что каждый год фотографии для культового проекта создаются заново уже больше 40 лет. Автором календаря в этом году стал британский фотограф Альберт Уотсон. Его работы иркутяне смогут увидеть в Галерее В. Бронштейна уже 12 сентября. Выставка получила название «МЕЧТЫ. Календарь Pirelli 2019»

- В экспозицию вошли цветные и черно-белые фотографии мастера, - сообщает пресс-служба галереи. - Альберт Уотсон создал более сорока обложек для Rolling Stone, более ста – для Vogue. Работал с известными актерами, моделями, музыкантами, режиссерами.

Съемки для календаря этого года проходили в Майами и Нью-Йорке. На кадрах можно увидеть супермодель Джиджи Хадид, модель Летицию Каста, звезд Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, знаменитого танцовщика Сергея Полунина и других известных личностей.

- Я стремился запечатлеть образы, несущие в себе глубину и рассказывающие определенную историю, - приводят слова Альберта Уотсона сотрудники галереи В. Бронштейна. - Я стремился добиться сходства со «стоп-кадрами» из фильмов... я был движим чистой фотографичностью и стремился исследовать внутренний мир героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин

Посмотреть, получилось ли у автора воплотить свою идею можно будет до 4 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU