2019-09-06T07:38:35+03:00
Общество

Сергей Сокол проверил в Черемхово ход строительства микрорайона для пострадавших от наводнения

К зиме в городе угольщиков должны возвести дома для 60 семей
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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В Черемхово продолжается строительство домов для пострадавших в наводнении, которое накрыло западные района Приангарья летом этого года. В результате сотни людей остались без жилья. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол проверил ход строительства домов. Вместе с депутатом областного парламента от территории Виктором Побойкиным, мэром города Вадимом Семеновым, представителями администрации, госкорпорации «Ростех» и подрядных организаций спикер посетил площадку будущего микрорайона.

Сейчас идет заливка фундаментов дуплексов первой очереди строительства, идет прокладка коммунальных сетей, сделаны подъездные пути. Каждый день количество рабочих на площадке растет, и к зиме, по словам мэра города, будут построены дома минимум для 60 семей.

- Мы с депутатами постоянно бываем на площадке, следим за ходом работа. К этому процессу также привлечем и жителей будущего поселка, – подчеркнул Сергей Сокол. – Важен общественный контроль. Это позволит учесть все конкретные пожелания семей и оперативно решать возникающие вопросы.

С заявлением о переезде в Черемхово уже обратились 35 семей из Тулуна и Нижнеудинска. Всего это 111 человек, в том числе 43 ребенка. Из них 8 семей уже заселены и проживают в муниципальном маневренном фонде. В образовательные учреждения города приняты 16 детей, остальных обеспечат местами в школах и детсадах по мере прибытия. Как было отмечено, основные профессии граждан, которые захотели переехать в Черемхово, это медработники, угольщики, преподаватели допобразования, работники бытового обслуживания, водители разных категорий.

Вадим Семенов поблагодарил председателя Заксобрания и депутатов за поддержку в реализации этого важного для города проекта, постоянный контроль и внимание.

Напомним, проект «Ростеха» по строительству коттеджного поселка для семей, пострадавших от наводнения, полностью благотворительный. На это было выделено около 1 млрд рублей, кроме того, проект поддержан членами Иркутского землячества «Байкал» в Москве. Переехавшие в Черемхово семьи сохранят свои жилищные сертификаты и право на приобретение на них жилья в любых муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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