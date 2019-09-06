2019-09-06T08:15:45+03:00
Происшествия

Инсталеди из Ангарска обманули в интернете с покупкой волос для наращивания

Девушка перевела 9 тысяч рублей несуществующему магазину
РОТКИН Кирилл
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Инсталеди из Ангарска обманули в интернете с покупкой волос для наращиванияИнсталеди из Ангарска обманули в интернете с покупкой волос для наращиванияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Караул! Мошенники запутали меня, взяли деньги, а волосы не прислали! - примерно такой абсурд услышал следственный отдел по Ангарскому городскому округу, когда им позвонила 27-летняя инстаграмщица.

Поговорка «всё было бы смешно, если бы не было так грустно» как раз про этот случай. Ангарчанка наткнулась в инстаграме на аккаунт, где предлагали купить волосы для наращивания. Сибирячка явно не является поклонницей певицы Наргиз, в ее мечтах было удивить соцсети пышной копной волос. Девушка решилась на заказ! В информации было указано, что магазин базируется в Нижнем Тагиле, но этот пункт сибирячку не смутил. Она перевела на указанный счет 9 тысяч 150 рублей. Дело было еще в апреле, на дворе сентябрь, а посылку ангарчанка так и не получила. Тогда она снова написала сообщение в инстаграм-аккаунт с просьбой отправить номер для отслеживания посылки, но вместо внятного ответа, почему ее заказ не прислали и когда он все-таки будет доставлен, девушку… заблокировали, а название аккаунта и вовсе сменили.

После обращения в полицию возбуждено уголовное по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

- Напоминаем, совершая сделки в интернете, следует быть предельно внимательными, - комментируют в ГУ МВД России по Иркутской области. – Особенно, если какая-либо вещь предлагается по заниженной цене, мошенники специально предлагают выгодные условия, чтобы заманить клиентов. Изучите внимательно отзывы покупателей о продавце, прежде, чем совершать сделку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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