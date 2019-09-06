2019-09-06T12:53:43+03:00
Происшествия

Задержали экс-директора фирмы, не достроившей 16-этажный дом по улице Радищева в Иркутске

Обманутым дольщикам, а таковых около 80 человек, должны вернуть деньги
Любовь АРБАТСКАЯ
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Задержали экс-директора фирмы, не достроившей 16-этажный дом по улице Радищева в Иркутске. Фото: группа "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.Задержали экс-директора фирмы, не достроившей 16-этажный дом по улице Радищева в Иркутске. Фото: группа "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.
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16-этажный долгострой на улице Радищева в Иркутске не первый год мозолит глаза жителям города. Особенно, конечно же, тем, кто в 2015-2017 годах заключили договоры с фирмой-застройщиком и заплатили за свои будущие квартиры, но так их и не увидели. Компания год назад обанкротилась. Дольщики остались ни с чем: ни денег, ни жилья! И таковых не менее 80 человек.

Прокуратура регулярно проводила проверки, контролируя застройщика, а весной этого года обратилась в полицию - попросила провести проверку. Одновременно дольщикам подсказывали, куда обращаться, чтобы отстоять свои права. И вот теперь у них появилась надежда на то, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки.

- В связи с заморозкой строительства 16-этажного дома по улице Радищева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Задержан 38-летний бывший директор фирмы-застройщика, он находится в изоляторе временного содержания.

Сейчас следователи разбираются в подробностях этой истории. Одна из главных задач - возместить ущерб обманутым сибирякам. Ну а судьба долгостроя решится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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