СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-06T16:23:46+03:00

Три трамвая столкнулись на улице Писарева в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

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Вечером 6 сентября случилось очередное ДТП в Иркутске. Столкнулись три трамвая на улице Писарева. Как это могло произойти - остается только гадать. Собственно, именно этим и занимаются пользователи соцсетей, обсуждая фотографии с места аварии.

"Опять губы красила", - такое предположение высказали одни, видимо, в адрес водителя трамвая.

"Видимо, нарушил правила обгона", - пошутили другие. - "Или поезд строят".

"Так бывает, что ли?" - изумились третьи. - "Как так-то? Ладно бы зимой". "Видимо, тормоза плохо сработали".

Словом, пользователей интернета эта ситуация развеселила. К тому же, судя по снимкам, ничего серьезного не произошло - на трамваях не видно ни вмятин, ни разбитых стекол. А вот пассажиры, которые вечером торопились с работы домой, вынуждены были выйти из вагонов и добираться другими способами.

ИСТОЧНИК KP.RU