СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-07T07:04:34+03:00

Ушел на пик Черского и не вернулся: на Хамар-Дабане ищут туриста. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Юрий Владимирович Яковлев - человек спортивный и тренированный. За плечами 58-летнего горного туриста - не одно восхождение. Его увлечение - скайраннинг, скоростной подъем на гору. В очередной такой поход он отправился рано утром 5 сентября. Планировал подняться на пик Черского на Хамар-Дабане и тут же спуститься назад.

Однако дома его не дождались и 6 сентября.

-В горах Слюдянского района полицейские и спасатели ведут розыск пропавшего скайраннера, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - У мужчины с собой был рюкзак с провизией на один день.

Тут же сообщаются и приметы Юрия Владимировича Яковлева. Выглядит он молодо - на вид около 50, подтянут, худощав, рост - 175 сантиметров. Носит усы темного цвета. Из особых примет его близкие отмечают шрам на правом колене.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Юрий Владимирович Яковлев либо видел его 5 сентября, просьба обратиться в полицию. Это может спасти человека.

ИСТОЧНИК KP.RU