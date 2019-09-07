Обманутых клиентов трех турфирм разыскивают в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-07T07:26:13+03:00

Если вам не удалось съездить на отдых по вине турфирм, обращайтесь в полицию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Такое бывает, да. Вполне себе благополучная компания начинает испытывать финансовые неурядицы. И ее владельцы пытаются "временно" выкрутиться за счет клиентов. Практически всегда это заканчивается фиаско да еще и уголовным делом. Еще хуже ситуация, когда фирма сразу же нацелена на мошенничество. Во всем этом еще предстоит разобраться следствию.

- В Иркутской области продолжается розыск обманутых клиентов трех туристических фирм, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Органами предварительного следствия для сбора необходимых материалов уголовного дела устанавливаются сведения о гражданах, пострадавших от действий фирм, представляющих туристические услуги.

Та самая история. . По версии правоохранителей, руководитель трех туристических фирм с марта 2016 года присваивал себе деньги клиентов. И присвоил много. Пока известно о пятнадцати пострадавших. Но не исключено, что потерпевших может быть больше.

Посмотрите подробно информацию на сайте ГУ МВД. Если ваши права были нарушены, обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU