Глазковский мост в Иркутске закроют ночью 14 и 15 сентября
Итак, Глазковский мост в Иркутске, связывающий правобережье с остальной частью города, перекроют ночью 14 и 15 сентября. Автомобилистов предупреждают об этм заранее, чтобы они изменили маршрут либо проехали этот участок раньше.
-С 00.00 по 06.00 14 сентября и с 00.00 по 06.00 15 сентября движение транспорта по Глазковскому мосту будет запрещено, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Это связано с выполнением испытательных работ на сооружении.
Безусловно, Глазковский мост в Иркутске не единственный. Объезд будет осуществляться через Академический или Иннокентьевский мосты. Пробки возникнут вряд ли, так как перекрытие Глазковского моста запланировано на следующие выходные - субботу и воскресенье, когда поток машин много меньше, тем более - ночью. Но все же автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.
ИСТОЧНИК KP.RU