2019-09-07T08:22:10+03:00
Общество

Глазковский мост в Иркутске закроют ночью 14 и 15 сентября

Несмотря на недовольство автомобилистов, эта мера необходимая, Глазковский мост в Иркутске требует осмотра
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Глазковский мост в Иркутске закроют ночью 14 и 15 сентября.Глазковский мост в Иркутске закроют ночью 14 и 15 сентября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Итак, Глазковский мост в Иркутске, связывающий правобережье с остальной частью города, перекроют ночью 14 и 15 сентября. Автомобилистов предупреждают об этм заранее, чтобы они изменили маршрут либо проехали этот участок раньше.

-С 00.00 по 06.00 14 сентября и с 00.00 по 06.00 15 сентября движение транспорта по Глазковскому мосту будет запрещено, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Это связано с выполнением испытательных работ на сооружении.

Безусловно, Глазковский мост в Иркутске не единственный. Объезд будет осуществляться через Академический или Иннокентьевский мосты. Пробки возникнут вряд ли, так как перекрытие Глазковского моста запланировано на следующие выходные - субботу и воскресенье, когда поток машин много меньше, тем более - ночью. Но все же автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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