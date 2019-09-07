Глазковский мост в Иркутске закроют ночью 14 и 15 сентября

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-07T08:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Итак, Глазковский мост в Иркутске, связывающий правобережье с остальной частью города, перекроют ночью 14 и 15 сентября. Автомобилистов предупреждают об этм заранее, чтобы они изменили маршрут либо проехали этот участок раньше.

-С 00.00 по 06.00 14 сентября и с 00.00 по 06.00 15 сентября движение транспорта по Глазковскому мосту будет запрещено, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Это связано с выполнением испытательных работ на сооружении.

Безусловно, Глазковский мост в Иркутске не единственный. Объезд будет осуществляться через Академический или Иннокентьевский мосты. Пробки возникнут вряд ли, так как перекрытие Глазковского моста запланировано на следующие выходные - субботу и воскресенье, когда поток машин много меньше, тем более - ночью. Но все же автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU