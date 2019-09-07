2019-09-07T12:50:43+03:00
Происшествия

Иркутянин отметил продажу квартиры и...лишился денег

Ему сильно повезло, что похитителя нашли, а средства удалось вернуть
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Иркутянин отметил продажу квартиры и...лишился денег.Иркутянин отметил продажу квартиры и...лишился денег.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Увы, частенько бывает иначе. То есть полиция свое дело знает и похитителей, которые решили взять, что плохо лежит, находят. Только вот они, и это бывает обычно, не имеют за душой ничего - ни кола, ни двора. А миллионы украденные либо спрятали, либо пустили по ветру. В этом случае можно десятилетиями ждать, пока деньги вернутся. И шансов мало. Здесь пропажу удалось возвратить.

-В апреле иркутянин продал квартиру и в одном из кафе отмечал удачную сделку, где и встретил случайного знакомого, которому предложил продолжить распивать спиртные напитки у него дома, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

Дальше все как по-писанному. Непривычный к большим дозам алкоголя мужчина уснул. А его гость обнаружил на диване в гостиной деньги от продажи квартиры-1 870 000 рублей, которые он забрал и благополучно покинул дом. Он раздал почти всю сумму за долги.

Продавцу недвижимости повезло - вора вычислили. И он смог вернуть полмиллиона рублей, пока шло следствие. Остальные у нео взыскали суде. А за то, что покусился на чужое, назначили еще и 2, 5 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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